Сто млн европейцев могут остаться без электроснабжения в случае введения санкций на ядерное топливо из России. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy. Автор материала Йиржи Штястны отметил, что в ранее входивших в соцблок европейских странах электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советским технологиям, топли для них импортируется из России. Отказ от поставок ресурса является энергетическим выховом для этих государств.

Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии, — отметил Штястны.

По его словам, в разных странах на советских реакторах вырабатывается поряда 40% всей электроэнергии. На поиск замены российским поставкам могут уйти годы.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил Евросоюзу, что санкции против России могут привести к наихудшей ситуации с поставками сырья на мировой рынок. Он объяснил это тем, что картель не сможет возместить ушедшие с рынка российские нефтебаррели.