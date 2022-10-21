Европейцев предупредили о новом подварианте «омикрона»

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Подвариант BQ.1 и его разновидность BQ1.1 «омикрон»-штамма коронавируса станут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны к середине ноября — началу декабря 2022 года, сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. Это, вероятно, будет способствовать увеличению числа случаев COVID-19 в ближайшие недели или месяцы, передает ТАСС.

Предварительные лабораторные исследования в Азии показывают, что BQ.1 обладает способностью в значительной степени уклоняться от ответа иммунной системы. Однако, согласно ограниченным данным, доступным в настоящее время, нет доказательств того, что BQ.1 связан с повышенной тяжестью инфекции по сравнению с циркулирующими вариантами «омикрон»-штамма BA.4/BA.5, — говорят специалисты.

Глава ECDC Андрея Аммон призвала оставаться бдительными в отношении коронавирусной инфекции. По ее словам, странам следует продолжать отслеживать показатели заболеваемости. Особенно это касается граждан от 65 лет и старше.

Аммон добавила, что за заполненностью отделений интенсивной терапии, смертностью и не только тоже нужно следить.

Как сообщалось ранее, эпидемия коронавирусной инфекции длится уже более двух лет, человечество за это время пережило «дельту», «омикрон» и прочие мутации, однако мифы о пандемии до сих пор наводят страх на людей. Новосибирский врач — педиатр-инфекционист Андрей Поздняков раскрыл заблуждения вирусологов, рассказав, что COVID-19 так и не стал сезонным заболеванием, при этом защитный иммунитет сократился с полугода до трех месяцев. Также, по его словам, не стоит ждать повторного «постковидного синдрома».