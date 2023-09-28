Европейцев предупредили о грядущем аде из-за Украины Figaro: ЕС боится Трампа из-за его намерения завершить конфликт на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом заставляет европейцев дрожать, пишет Figaro. По данным издания, западные политики боятся бывшего американского президента, поскольку он заявляет о стремлении завершить украинский конфликт.

Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. <...> Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток, — подчеркивается в статье.

Издание называет перспективу возвращения Трампа в Белый дом «крайне тревожной» еще и потому, что Вашингтон в этом случае может вывести американские войска из Европы. Беспокоятся и в НАТО. Неназванный европейский дипломат указал изданию на то, что Североатлантический альянс только оправился «после 2016–2020 годов», выйдя из эпохи правления Трампа с политравмой. Институты ЕС также испытывают беспокойство — там считают, что победа на американских выборах Трампа «станет катастрофой и для Европы, и для Украины».

Ранее Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью стоимости нефти. В ходе выступления на митинге в Мичигане перед своими сторонниками американский политик отметил, что цены на нефть были бы такими низкими, что Россия «не могла бы себе это позволить». Он уточнил, что цена за один баррель составляла бы $40.