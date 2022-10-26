Европейцам предрекли онкологию из-за отказа от российского угля Экс-депутат Шахматов: отказ от российского угля приведет к развитию у европейцев онкологии

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Замена российских энергоносителей в Европе бурым углем приведет к развитию у населения региона хронических заболеваний, онкологии и к генетическим изменениям, рассказал «Радио 1» исполнительный директор Российской экологической платформы, экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Шахматов. По его словам, такие эффекты оказывает на организм выделяющийся при сжигании угля бензопирен. Также бурый уголь, в отличие от каменного, при сгорании выделяет меньше энергии и больше золы, а также выпускает в воздух большое число тяжелых металлов, которые могут попадать в организм людей с пылью, уточнил экс-парламентарий.

От всех видов российского угля Европа отказалась и начала возобновлять добычу угля со своих территорий. Это плата за те решения, которые они приняли: санкции и отказ от российских энергоносителей, — добавил Шахматов.

Экс-депутат также отметил более низкую цену европейского бурого угля по сравнению с российским каменным. Также он добавил, что в стандартных печках, которые используются в частных домах, такой уголь может сгорать не до конца.

Руководитель ООО Balticproperties Group Latvia Томс Динвиетис ранее рассказал, что в Латвии из-за проблем с отоплением спрос на камины, печи на дровах и стальные радиаторы подскочил более чем на 100%, причем покупателям придется ждать выбранный товар несколько месяцев. В свою очередь в компании SIA CSS подтвердили, что латвийским покупателям придется ждать производимые ими печи и камины дольше 3,5 месяца. Спрос на их продукцию увеличился на 40–70%.