Самоизоляция, которую власти считают эффективным средством борьбы с распространением коронавируса, встречает понимание далеко не у всех граждан. Одни не соблюдают установленные правила из-за халатного отношения, другие — намеренно. Бороться с нарушителями во многих странах ЕС решили, наказав их евро.

Италия

Среди европейских стран в самом тяжёлом положении оказалась Италия. Более 60 тыс. подтверждённых случаев заражения, 5,4 тыс. людей погибли. Однако реальные масштабы эпидемии могут быть ещё больше. Как пишет издание Corriere della Sera, в стране не тестируют тех, у кого лишь лёгкие признаки заболевания, а значит, реальные цифры могут в несколько раз превышать официальные данные.

Несмотря на введённый 10 марта в стране запрет на передвижения, среди итальянцев находятся десятки тысяч людей, не готовых соблюдать карантин. Так, только в период с 11 по 18 марта, по данным МВД Италии, более 52 тыс. человек нарушили предписания по самоизоляции. Выявляют нарушителей постоянно: полицейские проверяют сотни тысяч людей ежедневно. Штраф за проступок относительно невелик — 206 евро, однако в Ломбардии его подняли до 5 тысяч евро. Причина в том, что именно этот регион — эпицентр эпидемии. Живущим в нём людям запрещено даже гулять в одиночестве и заниматься спортом на улице.

Испания

В Испании насчитывается более 33 тыс. заражённых коронавирусом, из них более 1700 погибли. По этим показателям страна занимает вторую строчку в Европе, в то время как по размерам штрафов за нарушение карантина претендует на первое. Минимальная сумма, с которой придётся распрощаться, — 100 евро — предусмотрена за мелкие провинности. Стандартная сумма штрафа от 600 до 30 тыс. евро.

Javi Julio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итоговый размер будет зависеть от правонарушения — отягчающими обстоятельствами служат неповиновение полиции, представление ложных данных о себе, отказ показать удостоверение личности. В стране действуют ограничения на передвижение людей, которые премьер-министр Испании Педро Санчес окрестил «самыми жёсткими и строгими в Европе». Людей, находящихся на улице (если они не едут на работу или не идут в магазин), останавливают полицейские и просят вернуться домой. Сколько штрафов в стране успели выписать с момента введения особого режима 14 марта, не уточняется.

Франция

Во Франции, наоборот, открыто заявляют об объёме штрафов, который растёт ежедневно. К 23 марта их общее количество превысило 90 тыс. Директор Генерального управления гражданской безопасности и урегулирования кризисных ситуаций Ален Тирион заявил журналистам, что всего ведомство успело провести 1,7 млн проверок в течение пяти дней.

Ограничения на передвижения людей действуют в стране с 17 марта. Французам запрещено покидать свои дома, если они не направляются в магазин за продуктами, аптеку или на работу. Для тех, кто пренебрёг правилами впервые, предусмотрен штраф в размере 135 евро. В случае повторного нарушения штраф вырастает более чем в 10 раз, до 1500 евро. После четвёртого нарушения людям грозит штраф в 3750 евро. Злостным нарушителям в стране начали вменять статью «Угроза жизни окружающим», что карается штрафом до 15 тыс. евро.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия

Германия живёт по новым жёстким правилам карантина с 23 марта. За день до этого канцлер страны Ангела Меркель провела онлайн-совещание с главами федеральных земель, по итогам которого выступила с заявлением: людям нельзя появляться на улице или собираться дома больше чем по двое. Исключение сделано для семей и тех, кто живёт вместе. Однако немцам пока что разрешено ездить на работу, заниматься спортом на улице и ездить к знакомым, чтобы оказать им помощь. За несоблюдение карантина установили внушительный штраф до 25 тыс. евро.

Ужесточение мер — один из способов призвать людей к соблюдению карантина. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ввёл ограничения на территории федеральной земли на несколько дней раньше. Он объяснил это тем, что вопреки запретам люди продолжают собираться группами. При этом Бавария одна из трёх земель, сильнее всего затронутых коронавирусом. О том, каким образом в Германии будут вылавливать правонарушителей, не сообщается.