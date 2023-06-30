Европеист рассказал, возникнет ли во Франции аналог движения BLM в США Европеист Федоров заявил, что гибель подростка не породит во Франции аналог американского движения BLM

Гибель 17-летнего подростка в пригороде Парижа — Нантере — не породит во Франции аналог американского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных имеют значение»), рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Эксперт объяснил, что республика не устанавливала рабство на территории экс-колоний. Но собеседник отметил, что в стране есть проблема с интеграцией в общество цветных мигрантов.

Вряд ли во Франции возникнет движение, подобное BLM в США. У Парижа другие отношения с бывшими колониями, где не было рабства, как в США. Хотя ситуация сложная, касается интеграции мигрантов во французское общество, которая идет с большим трудом. Во Франции также нет этнической статистики, там все французы. Цвет кожи, вероисповедание не важны. Но на деле, конечно, получается не совсем так, существует определенный барьер между коренными французами и мигрантами, особенно цветными, — добавил Федоров.

В Нантере, пригороде Парижа, 28 июня начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после убийства 17-летнего подростка сотрудниками правопорядка — 27 июня молодой человек отказался остановить автомобиль по требованию полиции и был застрелен. Спустя несколько часов после этого в соцсетях начали появляться призывы к протестам.

В ночь на среду французы стали поджигать баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку в Нантере. Часть протестующих закидывают полицейских петардами, камнями и зажигательными смесями. Как сообщила администрация Нантера, участники беспорядков поджигают автомобили.

Подросток, которого в СМИ называют Наэль, был алжирского происхождения. С 2021 года он пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться полиции. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничего не оправдывает гибель подростка.

На данный момент прокуратура Нантера возбудила два уголовных дела. Первое — в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе — в отношении полицейского за умышленное убийство, совершенное лицом, наделенным государственной властью. По словам прокурора, условия для законного применения оружия не были соблюдены.

Ранее Федоров рассказал NEWS.ru, что беспорядки во Франции происходят, как правило, в пригородах Парижа, где в основном живут потомки семей мигрантов из Северной Африки — бывших французских колоний. Он пояснил, что в стране существует большая проблема с интеграцией мигрантов во французское общество, им тяжело влиться в культурную и общественную жизнь.