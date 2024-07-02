Европеист раскрыл, почему победа партии Ле Пен вызвала протесты во Франции Европеист Федоров: связи отца Ле Пен с власовцами используют против нее

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марин Ле Пен

Победа партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции вызвала протесты из-за связей отца главы партии Жана-Мари Ле Пена с власовцами и вишистами, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с NEWS.ru европеист уточнил, что основатель «Национального объединения» отличался антисемитскими заявлениями.

Ссылаются на основателя «Национального объединения» Жана-Мари Ле Пена — отца Марин Ле Пен. Он отличался резонансными антисемитскими заявлениями, он дружил с власовцами, дружил с людьми, которые поддерживали вишистов, которые были соглашателями с нацистами. Но это политические инвективы, желание использовать любой компромат против оппонентов, — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас это обычная право-консервативная партия. В связи с этим, уверен Федоров, обвинения Ле Пен в фашизме и расизме со стороны президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой спасти собственную партию от провала.

Обвинения в фашизме, расизме, в угрозе гражданской гражданской войны, как предупреждает Макрон, это попытки спасти свою партию, которая потерпит очередное сокрушительное поражение, сократив вдвое свое присутствие в нижней палате парламента, — заключил европеист.

В Сети ранее появились кадры с митингов, вспыхнувших во Франции после оглашения результатов первого тура парламентских выборов. Противники ультраправой партии «Национальное объединение», которая получила большинство, громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки. Беспорядки сопровождались столкновениями с полицейскими.