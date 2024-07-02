Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на поддержку своей партии со стороны левых во втором туре парламентских выборов, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с NEWS.ru европеист уточнил, что левому блоку важно не допустить победы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
У левого блока задача — ни в коем случае не допустить победы Ле Пен и получить большинство в нижней палате парламента. Поэтому они снимают многих кандидатов, кто занял третьи позиции. Автоматически электорат может проголосовать за второго человека, который сможет конкурировать с «лепеновцами», — пояснил эксперт.
По его словам, со второго тура снялись около 155–180 кандидатов. Он подчеркнул, что обычно во второй тур выходят три-четыре кандидата, между которыми начинается борьба. Европеист отметил, что шансы «Национального объединения» получить большинство в нижней палате после голосования могут снизиться.
Основатель «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон сразу после завершения первого тура выборов заявил, что «Национальное объединение» не должно получить ни одного голоса, — добавил Федоров.
Правая партия «Национальное объединение» Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции получила 33,4% голосов. Вторым стал левый «Новый народный фронт» с результатом 27,98% голосов. Коалиция Макрона набрала 20,76% голосов и заняла третье место.