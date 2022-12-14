Европеист оценил риски для Макрона из-за стремления к диалогу с Путиным Европеист Федоров: стремление к диалогу с Путиным не пошатнет позиции Макрона

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Эммануэль Макрон

Несмотря на то что президента Франции Эммануэля Макрона критикуют союзники по ЕС в лице Прибалтики и Польши за стремление к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, он никак не рискует потерять власть, считает европеист Сергей Федоров. По его словам, худшее, что может произойти для французского лидера, — это роспуск Нацсобрания и досрочные перевыборы депутатов. В беседе с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что в этом случае Макрон из-за усиления оппозиции может потерять даже то влияние, которое осталось у него после потери большинства в парламенте, когда он лишился возможности безболезненно проводить реформы.

Только такой сценарий может быть. Но пока в роспуске никто не заинтересован. Потому что оппозиция набрала силу, и в случае перевыборов позиция Макрона еще более ухудшится, поэтому все стремятся найти минимальный компромисс с учетом расклада сил после выборов 2022 года, — дополнил Федоров.

Европеист уточнил, что свергать Макрона никто не собирается, даже несмотря на его заявления о необходимости налаживать диалог с Путиным. Эксперт отметил, что мнение французов во многом определяется СМИ, которые занимают агрессивную позицию в отношении России, но все же больше их волнуют внутренние проблемы Франции.

Директор Французского института международных отношений Томас Гомар ранее заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет поддерживать Украину и добиться переговоров Москвы и Киева. Эксперт добавил, что Макрон хочет показать президенту РФ Владимиру Путину, что Россия продолжит свое существование даже в случае проигрыша в конфликте с Украиной. По словам политолога, французский лидер пытается «понять намерения» своего российского коллеги.