Европеист объяснил, почему полиция Франции не станет мягче из-за протестов Европеист Федоров: полиция Франции не станет мягче после протестов из-за вооруженных банд в стране

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Французская полиция вряд ли станет действовать мягче по отношению к правонарушителям из-за протестов после гибели 17-летнего молодого человека в пригороде Парижа, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Эксперт отметил, что в республике существуют «ой-ой-ой, какие проблемы с преступностью», например, вооруженные автоматами банды в Марселе.

Вряд ли полицию обезоружат, оставят с дубинками, учитывая, что во Франции ой-ой-ой, какие проблемы с преступностью, особенно в Марселе, где между бандами идут перестрелки с автоматами. Вряд ли этот случай изменит поведение полиции, но расследование проведут — прав ли был полицейский, что его заставило применить оружие, — добавил Федоров.

Собеседник также исключил возможность «взрыва во Франции» из-за протестов, приведя в пример недавние манифестации из-за пенсионной реформы. По его словам, зачинщиками погромов являются не митингующие, а радикалы. По его словам, именно они устраивают стычки с полицией, которая вынуждена действовать жестко. Он добавил, что провокаторы знают: силовики не откроют огонь на поражение.

Массовые беспорядки во Франции начались 28 июня, когда в городе Нантер люди вышли на улицы из-за убийства подростка, предположительно, алжирского происхождения, которого в СМИ называют Наэль. Протесты вылились в стычки с полицейскими, которых закидывали камнями, петардами и зажигательными смесями.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону ранее пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.