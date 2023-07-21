Эксперт объяснил, почему Франция решила приютить уклонистов из России Аналитик Федоров: Франция пытается раскачать общество РФ, предоставляя убежище уклонистам

Решение Национального суда Франции по вопросам убежища (CNDA) о признании скрывающихся от службы в армии россиян имеющими право на получение статуса беженца призвано раскачать российское общество, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Париж собирается поддержать уклонистов не ради заботы о них.

Это целенаправленная стратегия раскачки российского общества и содействия людям, выступающим против СВО и бегущим от призыва уклонистам, стратегия поддержки внутренней оппозиции, людей, выступающих против нынешней ситуации. Другое мнение там (во Франции. — NEWS.ru), сомнения в официальной версии вырываются на корню, люди бояться высказываться, выражать какую-то симпатию к России — сразу получишь черную метку и основательные последствия, — добавил Федоров.

Суд во Франции ранее постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране.

В документе отмечается, что «заявитель должен предоставить все соответствующие документы, чтобы установить, что он действительно подлежит воинской повинности в контексте частичной мобилизации». «Одного только нахождения в запасе недостаточно» для предоставления убежища, отмечается в постановлении суда.

Ранее издание Pravda.ru сообщило, что бывший российский десантник Павел Филатьев, принимавший участие в спецоперации на Украине в первые месяцы ее проведения, получил статус беженца во Франции. Экс-военный попросил политического убежища в августе 2022 года после того, как уехал из России.