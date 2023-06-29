Европеист объяснил, почему беспорядки во Франции из-за полиции стали нормой Европеист Федоров: беспорядки во Франции вызваны проблемой с интеграцией мигрантов

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Беспорядки во Франции происходят, как правило, в пригородах Парижа, где в основном живут потомки семей мигрантов из Северной Африки — бывших французских колоний, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, европеист Сергей Федоров. Он пояснил, что в стране существует большая проблема с интеграцией мигрантов во французское общество, им тяжело влиться в культурную и общественную жизнь.

По его словам, беспорядки случаются по одному сценарию: происходит стычка с полицией, применяется оружие, страдает человек, что вызывает взрыв возмущения, после чего полицию обвиняют в жестокости.

Во Франции очень большая проблема с интеграцией мигрантов, даже третьего поколения, у кого есть французский паспорт. Они считают себя ущербными французами. Они с трудом интегрируются в культурную и общественную жизнь республики. Поэтому такие события по одному сценарию идут, — сказал он.

Он уточнил, что в таких кварталах безработица в несколько раз выше, чем в среднем по стране. В неблагополучных районах преобладает преступность, этнические банды, отсутствие перспектив и наркоторговля, а социальный лифт там напрочь отсутствует, подчеркнул Федоров.

Собеседник напомнил, как в 2005 году при бывшем президенте Жаке Шираке двое подростков, убегая от полиции, залезли в трансформаторную будку и их убило током, после чего по всей Франции целый месяц жгли машины.

27 июня французский полицейский застрелил 17-летнего водителя во время проверки на дороге в Нантере в пригороде Парижа. Изначально сообщалось, что подросток отказался подчиниться требованиям стража порядка, после чего тот открыл огонь. В результате действий жандарма в пригороде Парижа начались беспорядки.

Сотрудник полиции был задержан, на допросе он утверждал, что водитель пытался переехать его, что и заставило применить табельное оружие. Но вскоре в Сети появилось видео, на котором видно, что стрелявший инспектор стоял в стороне, а не перед капотом машины, и юноша не представлял угрозы его жизни.