Европеист назвал зачинщиков погромов во время протестов во Франции Европеист Федоров назвал радикалов зачинщиками погромов во время протестов во Франции

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Зачинщиками погромов во время протестов во Франции являются не манифестанты, а радикалы, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, именно они устраивают стычки с полицией, которая вынуждена действовать жестко.

Мы видели последние события, связанные с протестами против пенсионной реформы во Франции. Полиция действует очень жестко — дубинками, резиновыми пулями. Но их тоже нужно понять, их провоцируют не манифестанты, а радикалы — левые и правые, устраивают стычки с полицией, громят, кидают камни, поджигают, смешиваясь с толпой, — заявил Федоров.

Он добавил, что провокаторы знают, что полиция не откроет огонь на поражение, но часто полиции трудно удержаться от жестких действий, от неправомерного применения силы.

Сейчас ведется расследование гибели подростка: правильно ли полицейский применил оружие, но люди, естественно, соседи этого подростка, воспринимают это как несправедливость, обвиняют полицию. Полиции в таких кварталах не рады, и иногда случаются трагедии, — пояснил европеист.

Массовые беспорядки во Франции начались 28 июня, когда в городе Нантере люди вышли на улицы из-за убийства подростка, предположительно, алжирского происхождения, которого в СМИ называют Наэль. Протесты вылились в стычки с полицейскими, которых закидывали камнями, петардами и зажигательными смесями.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.