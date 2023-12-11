Европе спрогнозировали опасный экономический сценарий Bloomberg: Еврозона перенесет первую рецессию после пандемии

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Европа столкнется с первой рецессией после пандемии, считают опрошенные Bloomberg аналитики. Отмечается, что экономика Еврозоны сокращается второй квартал подряд.

По данным агентства, с сентября по декабрь 2023 года ВВП Европы сократился на 0,1%. При этом умеренное восстановление экономики ожидается уже в начале 2024 года.

В публикации говорится, что Европу тянет вниз Германия — крупнейшая экономика региона. ВВП охваченной бюджетным кризисом страны снизился на 0,2% — это в два раза больше, чем ожидалось. Кроме того, не сбылись ноябрьские оценки Еврокомиссии, которая предполагала, что рост экономики Еврозоны начнется уже с этого квартала.

Как отмечают журналисты, проблемы региона связаны с тем, что потребление домохозяйств остается высоким на фоне сокращения объемов промышленного производства. При этом ситуацию ухудшает ужесточение денежно-кредитной политики.

Ранее историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия станет первой страной, которая серьезно пострадает из-за антироссийских санкций. По его словам, немцы разочаровались в своей политической элите, которая действует в иностранных интересах, и ее ценностях. Кроме того, они сильно обеспокоены рецессией и экономическим спадом в стране.

Еще в июне представитель ЕК Верле Нютс признал, что в Еврозоне в I квартале 2023 года случилась рецессия. При этом он заверил, что снижение ВВП было незначительное и ситуация на рынке быстро стабилизировалась.

Тогда же аналитик Павел Самиев высказал мнение, что европейскую экономику может ожидать длительная рецессия из-за подорожания энергоресурсов. Он отметил, что восстановление может занять около года или больше, так как в ближайшее время доступность ресурсов для промышленности навряд ли улучшится.