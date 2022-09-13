Лидерам ЕС предрекли проверку на прочность в экономической войне с Россией «ПолитРоссия»: главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен придется показать, как Европе выжить без газа из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая зима станет проверкой на прочность для лидеров Евросоюза в условиях экономической войны с Россией, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Bloomberg. По данным авторов издания, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо будет представить план того, как 27 государств ЕС будут выживать без поставок газа из России.

Отмечается, что рост счетов за электричество привел к снижению уровня поддержки Украины со стороны европейцев еще перед наступлением лета. Нынешний же план Еврокомиссии ограничить в зимнее время цены на электроэнергию для потребителей и ввести непредвиденный налог недостаточен, чтобы спасти экономику, даже с учетом имеющихся запасов газа в хранилищах.

Задача будет заключаться в том, чтобы донести суровую правду, что безболезненного варианта не существует, одновременно посылая уверенный сигнал на сырьевые рынки и помогая восстановить доверие между 450 млн жителей ЕС и их лидерами, — говорится в статье.

По оценке авторов, еврозоне придется сократить потребление газа на 15%, одновременно разделив между собой расходы и использовав любые источники энергии помимо российских, чтобы объединить ресурсы европейских стран. Принять такие решения может только сильное руководство, но поскольку политические тяжеловесы ушли из политики, нынешним главам Франции и Германии необходимо укрепить солидарность так, чтобы убедить инвесторов в долгосрочной жизнеспособности ЕС.

Ранее автор журнала American Thinker предположил, что Италия после выборов, которые пройдут в стране 25 сентября, может стать локомотивом наиболее существенного сдвига в Евросоюзе. Местная правоцентристская коалиция уже заявила о готовности изменить план национального восстановления страны, одобренный ЕС, и направить деньги, в частности, на сокращение счетов за электричество.