Европе предрекли судьбу Древнего Рима Die Welt: европейский кризис происходит по сценарию упадка Древнего Рима

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Европа проходит кризис, сопоставимый с упадком Римской империи, написал Даниэль Эккерт для немецкой газеты Die Welt. По его мнению, история падения Рима имеет множество параллелей с развивающимся кризисом в Евросоюзе. Одними из главных факторов такого кризиса автор называет девальвацию и пандемию — чума в Риме и коронавирус в наши дни.

Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание, — пояснил автор.

ФРГ может столкнуться с «обвальной рецессией» грядущей зимой, заявил заместитель председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Карстен Линнеман. По его словам, этот процесс будет хуже, чем в пандемию COVID-19, поскольку затронет «сердце» экономики республики — бизнес.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался в 2021 году. Его спровоцировали сами европейские политики