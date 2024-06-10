Европе предрекли смену вектора по украинскому конфликту после выборов в ЕП AT: политика Европы по России и Украине может измениться после выборов в ЕП

Фото: МО Украины

Политика Европы по России и Украине может измениться по итогам выборов в Европарламент, пишет Asia Times. Отмечается, что на более широкий геополитический сдвиг указывают успехи партий, которые делают упор на дипломатическое решение украинского конфликта.

Если эти политические силы получат больше власти, Европа может увидеть существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту и отношениям с Россией, — говорится в публикации.

Заметной тенденцией на выборах стала негативная реакция на лидеров, которые поддержали военное вмешательство на Украине, отмечается в публикации. Призыв к миру и дипломатическим решениям от европейских и американских политических деятелей может изменить будущее континента и его роль на мировой арене, считают авторы материала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги выборов в Европейский парламент еще предстоит проанализировать. По его словам, уже заметна динамика на рост популярности правых партий, несмотря на сохранение лидирующих позиций за проевропейцами. Тем не менее, вероятно, европейские правые будут «наступать на пятки» своим оппонентам, поэтому российские власти внимательно наблюдают за данными процессами, говорит он.