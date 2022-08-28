«Цена за свободу»: Европе предрекли серьезные проблемы из-за санкций Боррель: Евросоюз в скором времени столкнется с серьезными вызовами из-за санкций против России

Евросоюз в скором времени столкнется с серьезными трудностями, вызванными санкциями против России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в разговоре с Kronen Zeitung. По словам дипломата, антироссийские рестрикции направлены на ограничение экономических возможностей РФ, которая зависит от европейских технологий. Теперь стоимость газа растет, но это та цена, которую нужно быть готовыми заплатить за свободу, заявил Боррель.

Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу, — сказал он.

Он отметил, что до военной операции на Украине боевые действия для европейцев были далеко, теперь «драма и страдание» рядом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему наплевать на санкции Запада. Политик отметил, что он служит Родине, и выразил уверенность в том, что аналогичной позиции придерживается президент России Владимир Путин.

21 июля ЕС ввел против России седьмой пакет санкций. Рестрикции предусматривают запрет на покупку российского золота, распространяются на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир» и ряд организаций и физлиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.