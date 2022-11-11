Европе предрекли рецессию и увеличение инфляции в 2023 году Еврокомиссия: экономики еврозоны и большинства стран ЕС вступят в рецессию

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Еврокомиссия сократила прогноз роста ВВП Евросоюза и в зоне евро в 2023 году до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе, сообщается в осенний прогноз ЕК. Также на следующий год были повышены прогнозы по инфляции до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно.

Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в течение первых десяти месяцев 2022 года и расширение ценового давления, как предполагается, сместили пик инфляции на конец года и повысили прогноз годового уровня инфляции до 9,3% в ЕС и 8,5% в еврозоне, — говорится в прогнозе.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что экономика Европы столкнется с рецессией, возможно, это коснется и США, заявил ранее генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. По мнению главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет иметь место в четвертом квартале, а также в начале 2023 года. Он добавил, что такие прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство наряду с аналитиками.