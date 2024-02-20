Европе предрекли потерю миллиардов при отказе от ядерного сектора РФ Гросси: снижение зависимости от ядерного сектора РФ обойдется Европе в миллиарды

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снижение зависимости от ядерного сектора России грозит Европе миллиардными потерями, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет Reuters. На данный момент возможности немедленного отказа от российских ресурсов начальник международной организации не видит.

Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды <...>, он не видит немедленного перехода, — сообщают журналисты агентства.

Ранее стало известно о возможном визите Гросси в Россию. Программой возможного пребывания генерального директора МАГАТЭ занимаются госкорпорация «Росатом» и МИД РФ.

До этого глава агентства после визита на ЗАЭС отказался назвать сторону, которая вела ее обстрел. Он посоветовал дождаться достоверной информации и проанализировать данные. Гросси подчеркнул, что не может делать скоропостижные выводы и рисковать своим авторитетом, который сложился «задолго до начала этого конфликта».

В январе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что угроза аварии на Запорожской АЭС может исходить только от ВСУ. По его словам, в районе атомной станции еженедельно обезвреживается до 100 беспилотников.