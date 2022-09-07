Европе предрекли полярную зиму Вучич предрек Европе «холодную и полярную» зиму без российского газа

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Президент республики Сербия Александар Вучич

Если Европа считает, что сможет легко победить Россию, то ей следует готовиться и к холодной, и к полярной зиме, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы республики, все ожидают поражения противника, а не ищут компромисс, передает ТАСС.

Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме, — сказал Вучич.

Сербский лидер напомнил о пяти мерах Евросоюза, направленных на преодоление энергетического кризиса, с которым столкнулся Запад. Не считая лимита цен, остальные предложенные меры хорошие, заявил Вучич. Он добавил, что ругать ЕС в настоящее время «модно», однако предложения Союза разумные, если не учитывать желание установить потолок цен на «голубое топливо» и нефть.

В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на российский газ в ЕС. Накануне, 1 сентября, она заявила о необходимости для Евросоюза в кратчайшие сроки отказаться от российских энергоносителей.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявления фон дер Ляйен предупредил, что российского газа «просто не будет» в Европе в случае введения потолка цен на него.