Европе предрекли массовые отключения электричества в 2023 году Financial Times: Европу в 2023 году могут ожидать отключения электроэнергии

Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

В 2023 году Европу могут ожидать отключения электричества. Такой прогноз сделала британская газета Financial Times. По информации издания, отключения могут происходить вплоть до апреля, если погода будет достаточно холодной.

Журналисты отметили, что гораздо более сложной задачей должна стать следующая зима, поскольку заполнить газовые хранилища окажется весьма непросто — потоки российского газа в наступающем году в Евросоюзе приблизятся к нулю.

Кроме того, прогнозируя события 2023 года, журналисты отметили, что британский премьер Риши Сунак сохранит пост до конца года, президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок, а бывшему главе американского государства Дональду Трампу предъявят обвинения на фоне расследований в его отношении.

Также в публикации говорится, что турецкий президент Эрдоган сохранит свой пост, несмотря на падение популярности, а Китай восстановит свой пост-ковидный экономический рост на 5% и, вероятно, не станет вторгаться на Тайвань. Протесты в Иране продолжатся, а социальная сеть Twitter будет работать с возросшими убытками, говорится в публикации.

Ранее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан. В Twitter он указал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский планируют в 2023 году «ограбление века».

Также Филиппо заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским президентом Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран.