Экономист рассказал, что Европа не протянет без российского газа до 2023-го Эксперт Колобанов: Европа не протянет без российского газа до 2023 года

Фото Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Европейские страны не смогут пережить 2022-й и протянуть до зимы 2023 года без поставок российского газа, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. По его словам, европейским лидерам не удастся найти замену энергоресурсам из РФ в скором времени, пишет РИА Новости.

2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится, — заявил Колобанов.

Он утверждает, что процедуры оформления договоров аренды, доставки, установки и подключения оборудования к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов сжиженного природного газа займут около полугода.

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен. По словам эксперта, главным последствием такого решения станет существенное сокращение темпов экономического роста.

Она также указала на то, что в Европе нет уверенности в том, что все условия для постепенного отказа от российских энергоресурсов будут выполнены в срок.