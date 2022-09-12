Европе предрекли беспорядки и свержение правительств из-за энергокризиса GT: энергокризис приведет к массовым беспорядкам в Европе и свержению правительств

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массовые беспорядки

Европейцы могут устроить массовые протесты в своих странах, перетекающие в свержение правительств, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок. По его мнению, угроза энергетического коллапса на континенте велика. Он отметил, что граждане европейских государств уже стали выходить на улицы и выражать свое недовольство энергетической политикой Европы.

Обычные люди уже вышли на улицы протестовать против беспрецедентных цен на энергоносители и кажущейся неспособности или нежелания властей найти решение проблемы. Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было, — считает Блэклок.

Ранее The Economist сообщало, что Европе может грозит банкротство в том случае, если ЕС будет принимать неправильные меры по выходу из энергетического кризиса. Отмечается, что после приостановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» стоимость топлива выросла на 30%. При сохранении темпов роста цен на энергоносители расходы ЕС на газ и электричество могут достичь €1,4 трлн, что в семь раз больше показателей последних лет.

Аналитик издания The Wall Street Journal Джо Уоллес отмечал, что страны Евросоюза столкнулись с неслыханными трудностями в результате приостановки поставок газа по «Северному потоку». По его словам, многие предприятия в Европе уже начали закрываться в связи с возникшим энергокризисом.