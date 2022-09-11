Европе предрекли банкротство на фоне энергокризиса Economist: неверная политика в энергетике приведет Европу к банкротству

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Европе может грозит банкротство в том случае, если власти ЕС будут принимать неправильные меры по выходу из энергетического кризиса, говорится в редакционной статье журнала The Economist. Отмечается, что после приостановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» стоимость топлива выросла на 30%. При сохранении темпов роста цен на энергоносители расходы ЕС на газ и электричество могут достичь €1,4 трлн, что в семь раз больше показателей последних лет.

Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом​, — пишут журналисты.

Издание посоветовало властям Европы пойти на «правильные действия»: ввести налоги на повышенные доходы для энергокомпаний, отказаться от спотовых цен на топливном рынке и стимулировать инвестиции в альтернативные источники.

Аналитик издания The Wall Street Journal Джо Уоллес отмечал, что страны Евросоюза столкнулись с неслыханными трудностями в результате приостановки поставок газа по «Северному потоку». По его словам, многие предприятия в Европе уже начали закрываться в связи с возникшим энергокризисом.

Ранее обозреватель Даниэль Эккерт написал для немецкой газеты Die Welt, что Европа проходит кризис, сопоставимый с упадком Римской империи. По его мнению, история падения Рима имеет множество параллелей с развивающимся кризисом в Евросоюзе. Одним из его главных факторов журналист называет пандемию коронавируса, сравнивая ее с чумой в Риме.