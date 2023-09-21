Европейскому бюджету предложили измениться ради помощи Украине Депутат ЕП Негреску призвал вычитать помощь Украине при расчете дефицита бюджета

Фото: defense.gov

Выделение значительных денежных ресурсов для помощи Украине и Молдавии из бюджетов стран ЕС легло бременем на национальные бюджеты и повысило риски для демократии и социальной устойчивости, заявил депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску. Как пишет Lenta.ru, он предложил провести в странах Евросоюза реформу бюджетных правил с целью расширить возможности для оказания помощи Украине и Молдавии.

Издание пишет, что Негреску назвал «все более трудным» соблюдение текущих бюджетных правил ЕС, таких как ограничения в 3% ВВП для бюджетного дефицита и 60% ВВП для государственного долга. В связи с этим депутат предлагает внести изменения в так называемую процедуру избыточного дефицита, с помощью которой Еврокомиссия оценивает фискальное состояние стран ЕС и разрабатывает рекомендации по фискальным мерам. По словам Негреску, при расчетах дефицита необходимо вычитать средства, потраченные на помощь Украине и Молдавии.

Этот тип временной приостановки, который применялся в прошлом, предоставит странам ЕС бóльшую бюджетную свободу действий для оказания им столь необходимой поддержки, — убежден европарламентарий.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой президент Белоруссии Александр Лукашенко объявляется «напрямую связанным» с боевыми действиями на территории Украины. В документе парламентарии ЕС призывают Международный уголовный суд выдать ордер на арест белорусского лидера.