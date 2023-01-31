Запад обвинили в отсутствии понятной цели в конфликте с Россией Экономист Аттали: Запад победит в конфликте с Россией, если поставит перед собой цель мира

Фото: Министерство обороны РФ

Французский экономист и политический деятель, экс-президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали предложил Европе и всем странам Запада новые цели в конфликте с Россией, пишет обозреватель РИА Новости Петр Акопов. По словам иностранного эксперта, Западу в первую очередь необходимо определиться с конкретной целью, поскольку без нее победу над Россией одержать не удастся.

Только ставя перед собой цель мира, мы сможем достичь цели нашей войны. А значит, сможем победить в ней, — считает Аттали.

Эксперт подчеркивает, что Россия и Украина поставили перед собой четкие цели в этом противостоянии, чего нельзя сказать про западные страны.

В материале указывается, что Аттали является приверженцем интеграции России и Европы, поэтому Москве следует сблизиться с Европой, так как это положительно скажется на обеих сторонах.

Он также призвал Россию отказаться от борьбы за Украину, так как этот союз выглядит бессмысленным. По мнению атлантиста, будущее России связано с еврозоной.

Ранее журналисты The Wall Street Journal Лоренс Норман и Стивен Фидлер объяснили, что Запад решил нарастить военную помощь Украине, так как боится того, что Россия сможет одержать победу в любом затяжном конфликте на истощение. По мнению обозревателей WSJ, НАТО и ЕС опасаются, что время может быть на стороне Москвы. Как пишет издание, прежде Запад надеялся, что шансы Киева на победу будут увеличиваться, если конфликт станет длиться все дольше.