Европе не хватает средств на оборонные расходы НАТО FT: для обеспечения оборонных расходов НАТО Европе не хватает €56 млрд в год

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Европейские страны-члены Североатлантического альянса не могут обеспечивать оборонные расходы НАТО из-за нехватки в бюджете дополнительных €56 млрд в год, пишет Financial Times со ссылкой на анализ, проведенный исследовательским институтом IFO. По информации издания, не все государства выделяют необходимые 2% ВВП.

Европейским членам НАТО необходимо найти дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь цели альянса по расходам на оборону, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое, — говорится в статье.

Самую большую нехватку вложений в 2023 году показала Германия, уточнили журналисты. ФРГ потратила на €14 млрд меньше, чем требовалось для достижения целевых показателей. Далее по списку идут Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд), подчеркнули авторы статьи.

У стран с высоким уровнем долга и высокими затратами на погашение процентов не так много возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это — сократить расходы в других областях, — констатировали они.

Ранее The National Interest писал, что поставленное Украине вооружение НАТО не помогает ВСУ в боях с российскими военными. По данным издания, западное оружие оказалось «хламом». Танки и бронетехника, которые есть в распоряжении украинских военных, либо непригодны для условий в регионе, либо слишком устарели для использования, добавил автор публикации.