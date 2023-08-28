Европе предрекли кризис из-за засухи и дефицита воды FT: Европа может столкнуться с «водным кризисом» из-за политических ошибок

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Страны Европы могут в скором времени столкнуться с «водным кризисом», вызванным плохой политикой и изменениями климата, сообщает Financial Times. Аналитики издания отмечают, что интенсивность засухи в государствах Евросоюза уже выросла на 20% за последние несколько лет. Предполагается, что это может привести к резкому росту спроса на пресную воду. При этом он превысит предложение примерно на 56%.

Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ксавье Лефлейв подчеркивает, что ни одну страну Евросоюза нельзя назвать полностью защищенной от «водного кризиса». По его мнению, это обусловлено тем, что водные режимы в этих странах были сформированы во времена изобилия.

Большинство [водных] режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их необходимо реформировать, чтобы учитывать дефицит, — подчеркивает он.

Предполагается, что сильнее всего от нехватки воды пострадают европейские фермеры. Кроме того, «водный кризис» может нанести ущерб производителям электроэнергии, так как вода необходима для охлаждения атомных электростанций.

Как сообщалось ранее, в водохранилищах Стамбула осталось воды всего на 61 день. По данным турецких СМИ, если засуха продолжится, то ситуация в городе может стать критической, так как ежедневно в водохранилище испаряется около 25% воды.