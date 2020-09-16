Европарламентарии предлагают «изолировать» РФ из-за Навального

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Члены Европарламента планируют рассмотреть проект, который предполагает пересмотр отношения с Россия из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Напоминаем, что крайне необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией, — говорится в документе.

Предлагается изолировать Москву на международных форумах, включая G7 и другие.

Европейские политики также предлагают свернуть проект «Северный поток — 2». Кроме того, они призвали немедленно начать международное расследование «отравления» с участием ЕС, ООН, Совета Европы, ОЗХО.

Обсуждение резолюции продолжится 16 и 17 сентября.

Строительство «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Инцидент с Алексеем Навальным

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь российского оппозиционера Алексея Навального, которого, по версии Запада, в России отравили «Новичком».

Как писал NEWS.ru, новые антироссийские санкции Запада, которые могут быть введены в ближайшее время, нельзя оставлять без реакции — как исходя из законов дипломатии, так и для того, чтобы ограничить негативное влияние на Россию и её союзников. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, США в последнее время всё настойчивее стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Соединённые Штаты требуют под тем или иным предлогом заморозить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако ФРГ всячески противостоит этому. После того как в России в реанимацию попал оппозиционер Алексей Навальный, впоследствии переправленный в берлинскую клинику, ряд немецких политиков также высказались за остановку проекта. К новым санкциям против России призывали и в других западных странах.