В Европарламенте вручили «народу Украины» премию Сахарова за 2022 год

Фото: IMAGO/ELYXANDRO CEGARRA/Global Look Press

Роберта Метсола (в центре)

Спикер Европарламента Роберта Метсола вручила «народу Украины» и президенту этой страны Владимиру Зеленскому премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2022 год, сообщили в пресс-службе ЕП. В ходе торжественной церемонии депутаты Европарламента почтили минутой молчания память о погибших в ходе конфликта с Россией украинцах.

В рамках мероприятия также был показан документальный фильм, посвященный украинскому конфликту. После показа картины состоялось краткое видеообращение Зеленского к европарламентариям.

Премию «За свободу мысли» учредили в Европарламенте в 1988 году. Вместе с вручением диплома победителю выдается чек на €50 тысяч. В 2021 году премии удостоился российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) и украинскому Центру гражданских свобод. Таким образом, комитет «почтил трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и на Украине».