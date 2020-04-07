Европарламент сообщил о росте домашнего насилия из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/e86b7a28-78d1-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Количество случаев домашнего насилия в ряде государств Евросоюза (ЕС) выросло на 30% после введения мер изоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

В Европарламенте (ЕП) объяснили, что женщины, страдающие от насилия, вынуждены оставаться дома один на один с обидчиком в течение длительного времени. При этом возможностей обратиться за помощью у них намного меньше из-за карантина, говорится в сообщении ведомства.

Накануне три члена фракции Европарламента «Зелёные/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться расследованием предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19. Её, по данным депутатов, проводят Россия и Китай.

18 марта международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждала, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус стал самым серьёзным вызовом для ЕС с момента его создания. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.