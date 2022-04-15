Европарламент собрался взыскать с Ле Пен крупную сумму

После публикации информации во французском издании Mediapart о якобы незаконных тратах кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в её бытность евродепутатом Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с политика и её соратников. Отмечается, что общая сумма необоснованных выплат составляет €617 тысяч, при этом непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около €137 тысяч, сообщает Agence France-Presse.

Речь идёт о необоснованных выплатах в общей сложности €617 тысяч. В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц, — рассказал представитель ЕП агентству.

Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идёт о компенсациях, полученных Ле Пен и её соратниками в Европейском парламенте.

Кандидат в президенты Франции ранее заявила, что страна должна требовать пересмотра установок Еврокомиссии (ЕК), которая провалилась со своим проектом устройства Европы. Ле Пен отметила, что не желает видеть Францию «чьим-то вассалом». По её словам, Париж должен принять активное участие в восстановлении европейских идеалов. Кандидат добавила, что Франция снова станет «державой мира» и «творцом диалога между нациями». Она назвала второй тур выборов президента страны «французской весной» и призвала всех проголосовать.