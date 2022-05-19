Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Герхард Шрёдер / Фото Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюции о введении санкций против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией, сообщает Euronews. Документ не носит обязательный характер и не обязывает Евросоюз к каким-либо действиям, это скорее символический жест.

Документ поддержали 575 человек. Авторы резолюции обращаются к ЕС с просьбой включить Шрёдера в санкционные списки из-за событий на Украине.

О разработке евродепутатами резолюции, в которой говорится о связи Шрёдера с российскими госкорпорациями, издание Welt сообщило накануне. Бывший немецкий канцлер подвергся резкой критике на родине и за границей за отказ разорвать связи с Москвой после того, как президент России Владимир Путин начал на Украине военную операцию.

Бывший канцлер с 2017 года является председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG. Из-за этого экс-главу правительства некоторые немецкие политики предлагают лишить части привилегий, которые по закону положены бывшим канцлерам.

В начале мая председатель бундестага Бербель Бас выступила за исключение Шрёдера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за его пророссийской позиции. Спикер немецкого парламента выразила мнение, что Шрёдер не только не помогает партии, но даже вредит ей. Бас также призвала экс-канцлера признать, что он «полностью неверно оценивал Путина», и отметила, что заявки на его исключение из партии уже поступили.