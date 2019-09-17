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Задержанный в Германии по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии россиянин уже более трёх недель хранит молчание, «ведёт себя как профессионал».

Во время допросов мужчина не проронил ни слова, цитирует The Guardian представителя офиса прокурора Берлина. В ФРГ арестованный прибыл по паспорту, выданному на имя гражданина России Вадима Соколова. Номер документа...