Кристин Лагард Кристин Лагард Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Лидеры стран Евросоюза утвердят её назначение на саммите 17–18 октября, а с 1 ноября она сменит на этом посту итальянца Марио Драги.

За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

Лагард уже объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), в котором она проработала восемь лет. Журнал Forbes в прошлом году включил её в тройку самых влиятельных женщин мира. До работы в МВФ она несколько лет возглавляла Министерство экономики и финансов Франции.

Как писал News.ru, Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов Евросоюза. На пост главы Еврокомиссии предлагается министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, европейской дипломатии — испанский политик Жозеп Боррель, Европейского центробанка — глава МВФ Кристин Лагард.

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