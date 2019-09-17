Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Лидеры стран Евросоюза утвердят её назначение на саммите 17–18 октября, а с 1 ноября она сменит на этом посту итальянца Марио Драги.
За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Трансляция заседания
Лагард уже объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), в котором она проработала восемь лет. Журнал Forbes в прошлом году включил её в тройку самых влиятельных женщин мира. До работы в МВФ она несколько лет возглавляла Министерство экономики и финансов Франции.
Как писал News.ru, Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов Евросоюза. На пост главы Еврокомиссии предлагается министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, европейской дипломатии — испанский политик Жозеп Боррель, Европейского центробанка — глава МВФ Кристин Лагард.