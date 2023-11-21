Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе РФ, но позже удалил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейский парламент 21 ноября опубликовал в социальной сети Twitter (X) карту, на которой Крым входит в состав России. Позднее публикация была удалена, а парламентарии извинились «за ошибку».

Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим наши извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Вскоре Европарламент опубликовал обновленную версию. На ней Крым является частью Украины.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что Крым является частью российской истории. Он отметил несостоятельность Европы в рамках ее возможностей по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что европейские государства имели хорошие возможности, чтобы поспособствовать достижению мирных договоренностей в марте 2022 года.

Бывший американский дипломат Час Фриман заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий. Он выразил сомнение в том, что Киеву удастся захватить Крым и другие территории, вошедшие в состав России. Дипломат считает, что на кону стоит само существование Украины.