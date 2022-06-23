Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Фото: european_parliament/flickr.com

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз, пишет РИА Новости. Теперь решение о предоставлении этого статуса обеим странам выносится на суд Евросовета и лидеров европейских государств.

Европарламент еще раз призвал саммит Евросоюза 23 и 24 июня предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии. <...> А также продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии, — говорится в тексте утвержденной резолюции.

Ранее источники сообщали, что лидеры государств Евросоюза в ходе своего саммита, который проходит 23 и 24 июня 2022 года, намерены одобрить предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на присоединение к Евросоюзу. Пока на высшем уровне решение еще не принято, оно будет рассматриваться главами стран в самое ближайшее время.

До этого первый вице-премьер и министр экономики Украины заявила, что рассчитывает на получение ее страной статуса кандидата в Европейский союз уже этим летом, а на полноценное членство в ЕС — в 2024 году. По ее словам, уже очень скоро на Украине удастся выполнить все требования, которые ранее выдвинул Евросоюз, и страна будет полностью готова стать его частью.