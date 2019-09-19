https://static.news.ru/photo/571cdd9c-dafb-11e9-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский парламент почтил память жертв тоталитарных режимов и учредил Международный день героев борьбы с тоталитаризмом.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Европарламент настаивает на важности памяти о трагическом прошлом Европы для обеспечения её безопасного будущего, — говорится во вводной части документа.

Депутаты почтили память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов резолюцией, за принятие которой проголосовали 535 человек при 66 голосах против и 52 воздержавшихся.

Парламент призвал страны ЕС к включению в курсы истории в учебных заведениях анализа последствий действий тоталитарных режимов. Депутаты выбрали 25 мая (день казни Витольда Пилецкого в 1948 году в Польше) как дату, когда будет отмечаться Международный день героев борьбы с тоталитаризмом.

Члены парламента выразили озабоченность действиями руководства России, которое «пытается обелить преступления, совершённые тоталитарным советским режимом». По мнению евродепутатов, это является «опасным компонентом информационной войны, ведущейся против демократической Европы».

Как передавал News.ru, министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан призвал Европу и Россию перейти «от абсолютного недоверия к элементам доверия».