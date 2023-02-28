Европарламент остался недоволен эффективностью антироссийских санкций Литовский евродепутат Мажилис пожаловался на неэффективность антироссийских санкций

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Европейский парламент

Антироссийские санкции оказались неэффективны, считает депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис. Он обратился к Еврокомиссии с заявлением, что введенные ограничения не смогли нанести значительного ущерба российской энергетике, сообщает Lenta.ru. Парламентарий задался вопросом, почему ожидаемые результаты не оправдались и поднял вопрос о введение полного эмбарго на российские энергоресурсы.

Действительно, согласно прогнозам Международного валютного фонда, ВВП России вырастет на 0,3% в следующем году. Этот показатель свидетельствует о том, что ограничительные меры, принятые в рамках последних девяти пакетов санкций, не смогли нанести существенного удара по энергетическому сектору России, — заявил депутат.

Мажилис уточнил, как Еврокомиссия оценивает результаты антироссийских санкций. Он обратился с вопросом, были ли предприняты попытки для устранения существующих лазеек, которыми пользуется Россия. Депутат привел в пример обход санкций с помощью третьих стран.

Предприняли ли Еврокомиссия и другие органы, осуществляющие надзор за ограничительными мерами, шаги для обеспечения того, чтобы Россия так открыто не обходила санкции ЕС с помощью третьих стран, и, если да, планируется ли предпринять какие-либо действия против этих третьих стран? — поинтересовался парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что антироссийские санкции не сработали, что доказывает введение десятого пакета ограничений. Она уточнила, что Евросоюз ошибся в прогнозах относительно влияния рестрикций на глобальную экономику и энергетическую безопасность.