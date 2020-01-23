https://static.news.ru/photo/bc51f8a0-3e06-11ea-be3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Комитет Европарламента утвердил на экстренном заседании соглашение о Brexit. Великобритания сможет полностью выйти из состава Евросоюза 31 января.

Отмечается, что ратификация документа со стороны ЕС будет полностью окончена на пленарной сессии. Ранее Елизавета II подписала билль о Brexit. Документ, подготовленный правительством Бориса Джонсона, приобрёл статус закона.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался продлить переходный период по Brexit. Однако Урсула фон дер Ляйен заявила, что сомневается в наличии необходимого для Великобритании и других стран Европейского союза времени, чтобы договориться о своих отношениях после выхода королевства из состава ЕС.