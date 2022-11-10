Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону

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Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, говорится в сообщении ЕП. Соответствующее решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались. Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенскую группу должен принять единогласно Совет Евросоюза.

Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией, — указано в сообщении.

12 июля Европейский союз одобрил вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года. Министр финансов Хорватии Здравко Марич отметил, что евро начнет хождение в стране наряду с хорватской куной уже с сентября.

24 июня стало известно, что саммит глав государств Евросоюза одобрил переход Хорватии на европейскую валюту, о чем заявил глава Евросовета Шарль Мишель, назвав шаг Хорватии «важным решением». Ранее присоединение республики к еврозоне с 2023 года было одобрено на министерском уровне ЕС.