https://static.news.ru/photo/764dab24-da06-11e9-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amer Ghazzal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом говорится в принятой им резолюции. При этом Лондон обязуется предоставить веские основания для отсрочки, сохранить свободное перемещение на ирландской границе, а также выполнить финансовые обязательства перед ЕС даже в случае отсутствия сделки с Брюсселем. За принятие этой резолюции проголосовали 544 депутата Европарламента, 126 — против. Ещё 38 человек воздержались от голосования.

Европарламент поддержит продление сроков, оговорённых статьёй 50 Лиссабонского договора, если будут причины и цель для этого, — говорится в документе.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение с Брюсселем по Brexit будет заключено в ближайшие недели.