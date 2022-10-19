Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agencу/Global Look Press

Европарламент присудил народу Украины премию в области защиты прав человека «За свободу мысли» имени физика Андрея Сахарова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП. Это главная награда в области правозащитной деятельности ЕС. Председатель Европарламента Роберта Метсола отметила, что премия присуждается «украинцам, сражающимся за земле, и тем, кто вынужден бежать».

Эта награда для тех, кто потерял родственников и друзей. Для тех, кто борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый украинский народ не сдастся, как и мы. Они не только борются за свой дом, суверенитет, независимость и территориальную целостность, но также защищают свою свободу, демократию, роль закона и европейских ценностей, — подчеркнула Метсола.

В Европарламенте отметили не только работу правозащитных организаций, но и усилия президента Украины Владимира Зеленского. Денежный размер премии составляет €50 тысяч.

Награждение состоится в Страсбурге 14 декабря. Кандидатами в лауреаты премии имени Андрея Сахарова могут стать защитники прав и свобод человека, меньшинств, те, кто отстаивает нормы международного права.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) и украинскому Центру гражданских свобод. Таким образом, комитет «почтил трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и на Украине».