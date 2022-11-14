Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом

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Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии депутаты намерены проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством». Предполагается, что это произойдет в Страсбурге 21 ноября.

На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство, — говорится в документе.

Кроме того, представители ЕНП выступили против участия РФ в заседаниях G20 на Бали. По их словам, партия выразила «решительное несогласие» с присутствием российской делегации на саммите.

В частности, по словам заместителя главы фракции Европарламента Расы Юкнявичене, ЕНП не считает возможным участие в заседаниях на Бали главы МИД России Сергея Лаврова. По ее словам, «позволить» дипломату сесть за один стол переговоров с остальными лидерами G20 означает разрешить «одному из руководителей террористического государства участвовать на равных в дискуссии о будущем мира», что является неприемлемым.

Ранее в Чехии парламентский комитет по иностранным делам согласовал резолюцию, согласно которой «российский режим» признается террористическим. За принятие документа проголосовало 12 из 14 депутатов.