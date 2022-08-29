Европа закрывается? В ЕС обсудят приостановку соглашения о визах с РФ Брюссель может отказаться от упрощенной выдачи туристического шенгена россиянам. Но полностью «железный занавес» не опустится, уверены эксперты

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Ограничение или даже прекращение выдачи туристических (и других) шенгенских виз гражданам РФ рассмотрят 30-31 августа главы МИД стран ЕС. Речь идет о возможной приостановке действия Соглашения между РФ и Европейским сообществом о либерализации визового режима. Оно действовало на взаимной основе с 2007 года и считалось первым шагом на пути к его полной отмене. Теперь группа стран Евросоюза хочет полностью отгородиться от россиян на общеевропейском уровне. Если такое решение действительно будет принято (в чем многие эксперты сомневаются), возникнет ситуация, зеркально напоминающая железный занавес времен холодной войны — с той лишь разницей, что тогда именно Запад ратовал за свободное передвижение граждан советского блока, для которых на родине действовали выездные визы. NEWS.ru разбирался, к чему теперь готовиться соотечественникам.

Напомним, что с 28 февраля, вскоре после начала спецоперации на Украине, ЕС уже отменил действие части положений соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Мера коснулась дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев, которые с 1 марта лишились прежних привилегий. Теперь они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного (зеркальный ответ РФ ввела с 1 мая). Новая инициатива, утечки о которой просочились накануне в The Finanсial Times, предполагает отменить упрощенную выдачу виз для всех граждан РФ, причем на общеевропейском уровне.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первоначально с призывом не пускать россиян в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский, затем идею быстро подхватили ряд европейских правительств — Эстонии, Латвии, Чехии, Польши, Финляндии и некоторых других. Фактически эти страны Шенгенской зоны уже ввели у себя такие ограничения в явочном порядке (кто-то с весны, кто-то совсем недавно), не дожидаясь официальной отмашки из Брюсселя. Они пускают к себе только дипломатических работников, близких родственников граждан ЕС, участников международных грузовых перевозок и лиц, которым нужна виза по гуманитарным соображениям. Поскольку формально ни одна страна Шенгенской зоны не имеет права аннулировать визы, выданные другими государствами — участницами соглашения, их консульства зачастую прибегают к разного рода техническим ухищрениям, вроде замедления процесса обработки заявлений. Кроме того, те же эстонцы с 18 августа перестали пускать через границу россиян с действующими шенгенскими визами, выданными самим же Таллином.

На встрече в Праге 30–31 августа главы МИД стран Евросоюза официально включат вопрос в повестку.

Выглядит неуместным, что российские туристы разъезжают по нашим городам, причаливают к нашим пристаням. Мы должны подать сигнал населению России, что боевые действия — это ненормально и неприемлемо. Исключительная ситуация требует и исключительных мер, — заявил дипломатический источник The Financial Times.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Российские туристы

По его словам, сторонники визовых санкций в отношении россиян надеются «оформить все ограничения документально до конца нынешнего года». Однако наблюдатели уверены, что в Праге все же не будет принято решение о полном запрете на въезд в ЕС и зону Шенгена для граждан РФ. Другое дело, что в перспективе (краткосрочной или ближнесрочной) от россиян будут требовать гораздо больше документов, а рассмотрение заявок будет занимать гораздо больше времени. Кроме того, возрастет стоимость визового сбора, которая все это время для наших граждан не повышалась и составляла €35 в стандартных случаях. В будущем шенгенская виза может стоить уже €80. Кроме того, россиянам придется забыть о мультивизах — скорее всего, разрешение на въезд будут выдавать строго срок в срок под поездку с конкретными целями. По сути это был бы компромиссный вариант — между сохранением нынешнего статус-кво и полным запретом, на котором настаивают те же чехи. Как сообщает агентство Bloomberg, россиянам, желающим путешествовать по ЕС, «придется платить больше и преодолевать больше бюрократии».

В такой комбинации количество россиян, претендующих на зеленую вклейку в загранпаспорт, сократится до минимума. И без того лишь 30% жителей России обладали заграничными паспортами, согласно соцопросам за 2018 год. А по свежим данным фонда «Общественное мнение», 69% россиян никогда не выезжали за пределы своей страны, 9% путешествовали за рубеж десять с лишним лет назад, 6% — пять и более лет назад, а 2% были за границей менее года назад. Так что усложнение визового процесса если и коснется, то очень незначительной части российского общества. Тем более что большинство обходятся безвизовой заграницей вроде Турции, Египта, Израиля, Белоруссии и Грузии.

При этом существенная часть обладателей загранпаспортов вполне искренне ощущает себя «русскими европейцами». Тотально лишать всех возможности въезда в Европу было бы неверно — об этом, в частности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Такие призывы мне не нравятся, — признал глава немецкого правительства.

По его словам, решения на уровне ЕС «не должны помешать выехать из РФ гражданам, не согласным с действиями своего политического руководства». При этом так и осталось неясным, что же господин Шольц думает о запрете туризма из РФ. Тем временем в распоряжение Bloomberg попал проект совместного заявления, подготовленного Берлином и Парижем, с призывом продолжить выдавать визы россиянам, «не аффилированным с правительством», — например, студентам, людям искусства, журналистам, ученым и высококвалифицированным специалистам.

Сознавая обеспокоенность некоторых стран — членов ЕС, мы не должны недооценивать преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений, — говорится в заявлении, которое готовятся озвучить в Праге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно СМИ, такого же мнения придерживаются австрийцы. Действовать «избирательно» призывает и шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Против «коллективной ответственности» выступают также Греция и Кипр. Как известно, островное государство состоит в ЕС, однако не входит в Шенгенскую зону. Киприоты оперативно выдают россиянам национальные «про-визы», при этом к ним можно въехать по «распечатанному» мультишенгену. Вообще, южноевропейские страны, в отличие от Германии и Франции, не скрывают заинтересованности в туристах из РФ.

Визовые центры Греции и консульства Греческой Республики в РФ продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы. В генеральном консульстве в Москве после отъезда основного состава сотрудников работает всего несколько человек, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают, как и прежде, прилагать все возможные усилия для предоставления качественных услуг российским гражданам, желающим посетить нашу страну, — заявили в дипмиссии агентству РИА Новости.

Как известно, прежний упрощенный порядок въезда считался своего рода авансом России на пути сближения с ЕС. Если соглашение будет аннулировано (или заморожено на неопределенный срок), россияне окажутся в одной лодке с гражданами стран третьего мира, в которых европейцы видят потенциальных нелегальных иммигрантов. К слову, аналогичные последствия могут возникнуть и для граждан Беларуси.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Вероятнее всего, решения, которые примут на этой неделе в Праге, и впрямь окажутся относительно мягкими по сравнению с теми, что хотели бы видеть в странах Балтии и на Украине, подтвердил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Квашнин. Он также предположил, что компромиссным решением может стать возвращение к практике выдачи национальных виз, в том числе в туристических целях (а не только в целях трудоустройства, как сейчас).

Учитывая нежелание ряда стран «бить тарелки», окончательное решение будет центристским: процедуру выдачи туристических виз ужесточат, но совсем не перекроют, и формально документ 2007 года останется в силе. Просто в него внесут какие-то поправки. На практике же отгородиться от россиян Европа не сумеет еще по одной причине: не все страны Евросоюза входят в Шенгенское соглашение (Ирландия, Хорватия, Кипр, Болгария, Румыния). И наоборот: Норвегия и Швейцария входят в Шенген, но не являются членами ЕС. Это даёт возможность странам, несогласным с полным запретом въезда для россиян, выдавать им национальные визы. То есть по сути, какое бы решение в Праге ни приняли, оно будет с практической точки зрения «дырявым», а его смысл — преимущественно декларативно-политическим. Желающие попасть в Европу граждане РФ так или иначе всё равно туда попадут. Юрий Квашнин зав. сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН

В Москве уже предупредили: если Евросоюз начнет дискриминировать россиян, РФ примет ответные меры. Однако маловероятно, что этот демарш смягчит позицию тех европейских стран, которые хотят объявить всех без исключения граждан России персонами нон грата.