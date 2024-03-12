Европа законом запретила обходить санкции Евросоюза Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Фото: europarl.europa.eu

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций Европейского союза, который может позволить конфискацию замороженных активов России, говорится в заявлении ЕП. Решение было принято в Страсбурге на пленарной сессии.

Европейский парламент 543 голосами за (одобрение закона — NEWS.ru), 45 — против и 27 воздержавшимися принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он вводит общее определение нарушений и наказания за них, — говорится в сообщении.

Ранее МИД России вызвал посла Швейцарии в Москве и выразил протест в связи с решением швейцарского парламента разработать схему для юридических основ, целью которых станет конфискация замороженных российских активов на территории европейского государства. На сайте ведомства отмечается, что Россия решительно осуждает данный шаг. В случае принятия решения об изъятии принадлежащих РФ средств последует ответ.

До этого члены швейцарского сената проголосовали за постановление, согласно которому власти страны должны использовать замороженные российские активы на сумму $8,5 млрд на нужды Украины.