Европа выяснила, когда в ее хранилищах закончатся запасы газа La Vanguardia: газа в европейских хранилищах хватит до февраля 2023 года

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейские газовые хранилища содержат запасы голубого топлива, которых хватит до февраля 2023 года. Об этом написала испанская газета La Vanguardia. Там отметили, что перед европейскими властями стоит сложная задача — сделать так, чтобы запасов хватило на весь отопительный период.

Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах — членах ЕС, — говорится в публикации издания.

Авторы материала подчеркнули, что для того, чтобы запасов хватило на всю зиму, европейским властям придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки. Журналисты не исключают вариант продержаться до марта, но это будет возможно лишь в том случае, если Москва возобновит поставки, пусть даже в небольшом объеме.

При этом опрошенные изданием эксперты не уверены, что Европе удастся достичь цели по сокращению потребления. Также они усомнились в наличии инфраструктуры для перераспределения ресурсов между нуждающимися странами. Эксперты предупредили, что в случае провала «могут пошатнуться основы ЕС».

Ранее госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что Евросоюз осенью может пересмотреть свою санкционную политику в отношении России. По мнению дипломата, с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь» в Западной Европе.

Также сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума. Еврокомиссия намерена понять, как можно ограничить объемы поставок российского газа, одновременно сделав исключение для стран, которые все еще сильно зависят от импорта голубого топлива из РФ.