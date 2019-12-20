https://static.news.ru/photo/2ae3fcca-22fd-11ea-aa63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Европы в очередной раз призвал власти Белоруссии отменить смертную казнь или ввести мораторий на её применение. Об этом заявил официальный представитель СЕ Даниэль Хёлтегн.

Смерть не является правосудием, — цитирует его «Интерфакс-Запад».

Белоруссия является единственным государством в Европе и СНГ, где за совершение особо тяжких преступлений виновные могут быть приговорены к смертной казни. Призыв СЕ к властям страны стал ответом на приведение в исполнение смертного приговора в отношении Александра Осиповича, которого суд признал виновным в жестоком убийстве двух женщин.

В России действует мораторий на смертную казнь. Вопрос о его отмене поднимался неоднократно. Ранее NEWS.ru писал, что глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести референдум по этому вопросу. Он также добавил, что фракция подготовила законопроект о возвращении высшей меры наказания.