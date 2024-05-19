Европа ужесточит требования к ввозу домашних животных из России Delfi: ЕС ужесточит требования к ввозу питомцев из РФ и Белоруссии с 16 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз с 16 сентября ужесточит требования ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы. По словам главного государственного ветеринара департамента пограничного контроля Литвы Алиции Заранкович, они вычеркнуты из перечня стран, эффективно реализующих антирабические требования.

С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это. <...> Прибывающие также должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны, — уточнили в ведомстве.

Сказано, что образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум через 30 дней после вакцинации животного и как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда на территорию Евросоюза. Тест должен проводиться в «утвержденной лаборатории».

Ранее Россельхознадзор приостановил сертификацию всех производителей кормов для животных из Италии и Франции. До 1 апреля были сделаны исключения для французского SOPRAL и итальянских Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl и Diusapet srl, им была назначена специальная проверка.

До этого Россельхознадзор отчитался о проверке более 80 российских и 75 иностранных производителей, выпускающих корма для непродуктивных животных. Часть анализов выявили несоответствия в составах кормов. В импортных продуктах несоответствия составили 4,4%, в российских — 2,3%.