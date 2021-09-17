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Европа создаст собственные силы быстрого реагирования

04:57, 18 сентября 2021
Европа создаст собственные силы быстрого реагирования Фото: Philipp von Ditfurth/dpa
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До конца октября текущего года глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена предложить для Европы план создания собственных сил быстрого реагирования. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Крамп-Карренбауэр, это не будет означать, что Европа отделяется от США.

Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами, — объяснила политик в интервью изданию.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр также призналась, что события в Афганистане заставили её подумать об отставке, однако в итоге она решила взять себя в руки и продолжить бороться, чтобы в будущем больше не возникало подобных ситуаций.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер (её захватили позже), в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

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