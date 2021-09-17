Европа создаст собственные силы быстрого реагирования

До конца октября текущего года глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена предложить для Европы план создания собственных сил быстрого реагирования. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Крамп-Карренбауэр, это не будет означать, что Европа отделяется от США.

Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами, — объяснила политик в интервью изданию.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр также призналась, что события в Афганистане заставили её подумать об отставке, однако в итоге она решила взять себя в руки и продолжить бороться, чтобы в будущем больше не возникало подобных ситуаций.